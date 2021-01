Fuort nei it yngean fan de jûnsklok is it al stil op de Nijstêd yn it sintrum fan Ljouwert. En ek op de ferskate ynfalsdiken nei Ljouwert ta binne amper noch auto's te sjen. In inkele fytser jout krekt foar 21:00 oere oan dat er noch rap ûnderweis is nei hûs ta. Op de Wâldwei yn de rjochting fan Drachten is it ek útstoarn. De stilte oerhearsket op sneontejûn.