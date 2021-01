Jûnsklok is yngien, minsken meie net mear sûnder goeie reden op 'en paad

De jûnsklok sa't dy no jildt rint fan sneon 23 jannewaris oant yn alle gefallen woansdei 10 febrewaris. Minsken meie yn dy tiid net tusken 21:00 oere jûns en 4:30 moarns op strjitte wêze. Allinnich mei in goeie reden meie je de dyk út.

Utsûndering

It kabinet hat foar ferskate groepen minsken in útsûndering makke op de jûnsklok. Sa meie minsken dy't foar harren wurk op 'n paad moatte, gewoan op strjitte wêze. Mits se in ferklearring fan harren wurkjouwer by harren hawwe. Dat kinne bygelyks minsken wêze dy't op in melkauto ride, of meiwurkers fan in busbedriuw dy't ûnderweis nei hûs binne, nei in jûnstsjinst.

Der is ek in útsûndering makke foar needgefallen fan sawol minsk as bist . Je meie dus gewoan ûnderweis nei de dokter, mocht dat nedich wêze. Ek falle hjir minsken ûnder dy't op de flecht binne foar in gefaarlike thússitewaasje.