Stroetinga wint de massa-start by de wrâldbeker, Groenewoud tredde

Mei noch acht rûnen te gean hie Jorrit Bergsma it wol sjoen yn it peloton en hy gie yn de oanfal, mar hy waard al gau wer byhelle. Hy besocht dêrnei in gat op Semerikov en Silovs ticht te riden mar ek dat slagge net.

Bart Swings helle de twa wol by en tocht de winst te pakken, mar Arjan Stroetinga siet goed op te letten en sprinte de Belch yn de lêste rûne noch foarby. Livio Wenger helle Swings ek noch yn en waard twadde.