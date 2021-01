Rappe Femke Kok wint wrâldbekergoud op de 500 meter

Trochdat de luchtdruk leech is, wurde der hurde tiden riden. Kok har 37,08 sit dus tige ticht by it baanrekôr (37,02). It is allinne krekt gjin persoanlik rekôr foar de rydster fan Team Reggeborgh. Dêrfoar moatte de sifers efter de komma besjoen wurde. Har PR stiet op 37,081, wylst se sneon 37,089 ried. Golikova kaam yn Thialf net fierder as 37,30, wat har it twadde plak brocht. Heather McLean einiget as tredde.

Michelle de Jong fan Rottum waard úteinlik sânde op de 500 meter.