Literêr boek fan Jack de Boer mei essays oer ûnderwiis goed ûntfongen

Jack de Boer is 53 jier en learkrêft op De Bolder yn Frjentsjer, in skoalle foar spesjaal ûnderwiis. Yn syn boek De gelukkigste klas brûkt er de ûnderfining dy't er hat. It boek beskriuwt in fiktive skoalklasse en is beskreaun út de learkrêft wei, De Boer sels. "It is semy-autobiografysk. De personaazjes yn de klasse binne betocht en konstruearre oan de hân fan al dy learlingen dy't ik yn dy jierren yn 'e klasse hân ha. De ik-figuer bin ik sels. Dat is it autobiografyske part."

De skriuwer gie yn Burgum nei de basisskoalle. De skoalle hiet De Oerstek en dat is krekt wat De Boer no wol as learkrêft: bern nei de oare kant fan it skoaljier begeliede. Sels hie er op De Oerstek master Van Dalfsen, in master dy't him gelokkich makke en dêr't er by opseach. Sokke rolmodellen binne wichtich foar bern tinkt de Boer. "Yn myn boek neam ik se 'influisteraars' of 'influencers' sa't it tsjintwurdich hjit."

Tolve essays

De gelukkigste klas bestiet út tolve essays. Jack de Boer reflektearret op kwestjes as: 'Hoe soargje ik derfoar dat in bern nei my harket?', 'Wêr lizze de grinzen fan myn macht?' en 'Wat hat it foar sin om de bern hieltyd wer te toetsen?'.

"It begjint altyd mei in fermoeden", seit De Boer as him frege wurdt nei hoe't er skriuwt. "En dat fermoeden ûndersykje ik. Ik stel fragen, sykje antwurden en filosofearje. Dêrmei brûk ik wat der yn myn eigen holle sit en ek wat grutte tinkers, keunstners en skriuwers deroer sizze. Yn njoggen fan de tsien gefallen rin ik op in dea spoar en soms slagget it om der in goed ferhaal fan te meitsjen. Mar ik wit dus yn 't foar net wêr't ik útkomme sil."