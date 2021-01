Wüst en De Jong pakke wrâldbekermedalje op de 1.500 meter

Ireen Wüst en Antoinette de Jong hawwe by de wrâldbekerwedstriden yn Thialf in medalje pakt op de 1.500 meter. Beide Fryske froulju kamen net oan de tiid fan Brittany Bowe. De Amerikaanse ried 1.53,88 en dat is genôch foar de oerwinning. Dy tiid is de fjirde tiid ea riden yn Thialf op dizze ôfstân.