Suzanne Schulting pakt Europeeske titel op 1.500 meter, brûns foar Knegt

Brûns foar Knegt

Knegt, dy't foar it earst sûnt syn ûngelok mei in houtkachel wer in grut kampioenskip ried, hie him op it nipperke foar de finale pleatst. Hy gie as 'tijdsnelste' troch.

Yn de finale koe de Fries him revansearje. De Russen Semen Elistratov en Denis Ayrapetyan wiene lykwols te fluch. Knegt pakte wol it brûns. De Laat einige as fjirde krekt bûten de prizen.