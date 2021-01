Fryske húsdokters faksinearre tsjin coronafirus: "We voelen ons veiliger"

Sûnt njoggen oere komme de húsdokters ien foar ien oan by it sikehûs, by de yngong fan Revalidatie Fryslân. Der is in strak skema om sa folle mooglik op ien dei faksinearje te kinnen. Ien fan harren is Bart Maats fan De Gordyk. Yn maart makke de hûsdokter fideodeiboeken foar Omrop Fryslân en blykte er sels corona te ha. Hy is bliid dat de faksinaasjereewilligens ûnder de húsdokters grut is.

"We hebben natuurlijk uitgekeken naar het moment dat de vaccinaties in Nederland konden beginnen. We zijn blij, als huisartsen, dat we ook snel gevaccineerd kunnen worden", seit Maats. "We voelen ons veiliger."