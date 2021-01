Omrop TIP: Fiergesichten yn 'De berchrede fan it flakke lân'

It Fryske skaadfraksjelid yn it Europeesk Parlemint Anja Haga (CU) waard yn de maitiid fan 2020 troffen troch it coronafirus. Dochs skriuwt ek sy mei oan 'De berchrede fan it flakke lân', in searje fan Fryslân DOK oer de wrâld nei de coronakrisis. Filosoof Jabik Veenbaas is de twadde skriuwer fan dizze ôflevering, it slot fan de searje. Hy hellet syn ynspiraasje út de perioade fan De Ferljochting.