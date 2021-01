Yn ien wike mear as 10.000 Fryske sinnen ynsprutsen foar spraaktechnology

"It ynsprekken giet nei dizze wike gewoan fierder", seit frijwilliger Wim Benes fan Mozilla. "Elkenien mei in telefoan, tablet of kompjûter kin meidwaan. Ferskillen yn regionale útspraak binne gjin probleem. Dat is just wichtich by it opbouwen fan de dataset." It doel is úteinlik om sa'n 300 oeren oan Fryske tekst te sammeljen op voice.mozilla.frl.