Neushoorn moat it sintrum foar popkultuer fan it Noarden wurde

De coronatiid hat grutte impact op de aktiviteiten fan Neushoorn. De programmeur wie al drok dwaande mei de planning foar dit jier, mar hat de measte ôfspraken wer ôfsizze moatten. Dochs is der nettsjinsteande de lockdown noch in soad aktiviteit. Jongeren stean foar de doar in sigaretsje te smoken. Se binne ûnderdiel fan de oplieding D'Drive.

Dêr is al ien fan de weefflaters, seit Hollander: "We willen graag ook overdag programmeren. Nu worden die podia gebruikt voor lessen. Ik wil gaan kijken hoe we dat anders kunnen invullen." Hollander wol sjen hoe't de romten effisjinter benut wurde kinne. Want wa hiert hokker romte? "De samenwerking met het Friesland College is met de beste bedoelingen opgezet, maar ik ben er van overtuigd dat we er samen nog meer uit kunnen halen."

Net de hân ophâlde

Finânsjes bliuwe ek lestich. It is it probleem fan hast alle poppoadia, ek foar de coronakrisis. Hollander wie yn syn tiid as fraksjefoarsitter fan de VVD yn de Ljouwerter gemeenteried altyd kritysk as de gemeente wer finansjeel bysjitte moast. "Dat klopt. Ik ben daar altijd kritisch op geweest. En nu ik hier zelf sta, vind ik nog steeds dat we niet zomaar de hand op moeten houden bij de gemeente. We moeten juist kijken naar andere geldstromen."

Dochs hat ek Hollander goed troch dat der hieltyd jild tekoart is. Om dat op te lossen, wol hy ta op gearwurkingsferbannen. "Met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. We willen hier ook zelf meer gaan produceren. Dat is inhoudelijk spannend, maar kan veel opleveren." It doel is om sa ferrassend te wurden: "We willen meer talentgedreven worden. Dat Friese bands of artiesten vanuit Neushoorn de wereld gaan veroveren."