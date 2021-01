Jarchinio Antonia emosjoneel nei swiere wike: "Ik kon het niet in bedwang houden"

Antonia hie fan it winter de oerstap meitsje kind nei in klup út Japan. "Ik geloof dat de clubs er ook al uit waren met de transfersom", fertelt er. "Ik stond er wel voor open, omdat ik wilde spelen." Mar ien ding hold him tsjin: "Ik ben hier gekomen met een doel: kampioen worden. Vorig jaar zijn we wel eerste geworden, maar niet gepromoveerd. Dat was een belangrijke reden om hier te blijven. Ik vind dat ik hier nog niet klaar ben. We moeten bij elkaar blijven."

Trainer gunt it Antonia

Henk de Jong liet Antonia freed tsjin Jong PSV healwei de twadde helte ynfalle. "Ik ha mei him praat, want earst moat it út it kopke wei. Ik frege: 'heb je er zin aan?' En hy sei 'ja trainer'. Dus doe kaam er deryn en dat die er fantastysk. Dat gunne we 'm ek allegear, ik foarop."