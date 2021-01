FVC wol net ferhûzje nei Ljouwerter wyk Middelsee: "Net nei de perifery"

De klup hat oan de boargemaster en wethâlders witte litten dat se it oerlis oer in nije lokaasje stil lizze. "We binne al in pear jier mei de gemeente oan it praten", seit Haagsma. "It is gjin ûnderhanneling, safier is it noait kaam. We wisten allinnich dat de gemeente as foarstel in plak tusken it Lânboumuseum en de McDonald's hie."

Dêr stie FVC net negatyf yn. "Mar it waard hieltyd minder. It tal fjilden gong fan seis nei fjouwer. Dêrnei nei trije en úteinlik nei twa. Dêrmei sakje je fier troch de ûndergrins", neffens Haagsma. "En in pear moanne lyn sei de gemeente 'doodleuk' dat se in oar plak hienen foar ús, sawat in kilometer fierderop. Dan wurde je net serieus naam."