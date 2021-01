Gemeente Hearrenfean ûndersiket flaters by weromfoarderjen bystân

De gemeente Hearrenfean wol ûndersykje oft it by it weromfoarderjen fan bystân faker misgien is. Dat docht de gemeente nei oanlieding fan in saak fan in frou dy't 14.000 euro oan bystân werombetelje moast oan de gemeente.

Ferantwurdlik wethâlder Rinkes oer de kwestje yn It Polytburo: