Bloemenbuffer tussen Joure en de A7 aangelegd

Het gaat om een gebied van zo'n 3,4 hectare. Door de bloemenweide worden graspaden gemaaid, zodat wandelaars door het 'insectenpark' kunnen lopen, geeft gemeente De Fryske Marren aan. Voordat alles in bloei staat is er nog wel wat tijd nodig, omdat het ook om meerjarige bloemen gaat. Belangenvereniging Bedrijvenpark Woudfennen steunt het project.

De bloemenweide sluit in de toekomst goed aan bij de naastliggende Roazebosk. Dat is een klein bos tussen Joure en Scharsterbrug dat weer opnieuw wordt ingericht. Sinds 1975 liep er een snelweg door het bos, maar enkele jaren geleden is deze weer verwijderd om het oude bos te herstellen.