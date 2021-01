Doarpshuzen brûke duorsumensjild foar coronakrisis: PvdA wol oplossing

De Fryske Steaten hawwe tongersdei in brief krigen fan Doarpswurk mei it foarstel. In lytse 80 doarps- en buerthuzen hawwe de brief tekene. It jild dat beskikber wie foar duorsumensmaatregels wurdt sa ynset foar de coronakrisis. Mar dat betsjut ek dat dy reserves net mear brûkt wurde kinne foar duorsumensambysjes. Dêrom fynt de PvdA dat der in oplossing komme moat.