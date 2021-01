RIVM: Thúswurkjen is dreech, besmettingen op de wurkflier

Earder dizze wike waard dúdlik dat ûnder oare by it Boalserter bedriuw Rentex in útbraak fan it coronafirus west hat. Dat bedriuw wasket ûnder oare klean út sikehûzen.

"Minsken fine it dreech om it fol te hâlden", seit Margreet de Graaf fan de GGD. "Se wolle nei kantoar. Simmerdeis wie it wat makliker, mar no binne de regels wer strang. Blykber is it no moeiliker as de earste kear."

De GGD sit der boppe-op, en siket no mear kontakt mei bedriuwen, om te sjen wat se dwaan kinne. Mar kontrolearje kin de sûnensorganisaasje net, seit De Graaf. Se kin wol de arbeidsynspeksje ynskeakelje, as dat nedich is.