FIDEO: Skoalle brûkt controlroom om learlingen yn de gaten te hâlden by toetswike

Der is in team fan tsien skoalmeiwurkers gearstald dy't alle dagen mear as 800 toetsen ôfnimt en digitaal surveillearret. It wie in hiele put om dit allegear op poaten te setten. "Er is aardig wat voorbereiding aan voorafgegaan. Er is hele goede teamwork voor nodig om dit in stand te houden", seit betinker Marnick van Lith.

Seis byldskermen foar 49 learlingen

Der stean seis grutte byldskermen dêr't 49 learlingen op yn 'e gaten hâlden wurde kinne. Van Lith: "Het is moeilijk om alles in de gaten te houden." Sa wurdt der sjoen oft learlingen gjin lesboek of telefoan neist harren lizzen hawwe. "Als dat soort dingen ons opvallen, dan hebben we hier een aantal mensen in een beveiligde omgeving zitten en die met de leerlingen kunnen chatten."