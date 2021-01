Slachtemaraton net earder as yn 2024

"It kin gewoan net sa as we it wend binne", seit Anne Jochum de Vries fan de organisaasje. "We kinne neat organisearje yn de doarpen, we kinne neat dwaan yn de tariedings. Der is gewoan te folle ûnwissichheid en it is net ferantwurde. As it it trochgean koe, dan wiene we no ek al dwaande mei de ynskriuwing en de kaartferkeap."

Neitinke oer de takomst

De earstfolgjende Slachtemaraton stiet no op de kalender foar 2024. Mar hoe't dy der krekt út komt te sjen is noch ûnwis. "Wy wolle de tiid dy't we no krigen ha brûke om in breed ûndersyk te dwaan nei hoe't de maraton der yn de takomst útsjen moat. Dêrfoar wolle we yn petear mei de doarpen, de dielnimmers út it ferline en elkenien dy't der fierder by belutsen is."

Mar dat betsjut net dat der definityf neat komt dit jier. "As it goed giet mei de faksinaasjes en der komt echt groepsymmuniteit, dan wolle we dochs sjen oft we op lytse skaal wat mei elkoar betinke kinne."