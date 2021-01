Wêr sjogge minsken nei út?: "Ik hoopje dat we inoar gau wer moetsje kinne"

"Ik hoopje dat we inoar gau wer gewoan moetsje kinne en de gewoane dingen fan it libben oppakke kinne, want op it heden beheine we ús yn alles!", sei ien. In oar: "Ik sjoch út nei al dy kulturele saken dy't ik no sa mis. Musea, teäters, konserten: alles leit no op syn syn gat en dat docht my echt sear."

Fierder seiden minsken te hoopjen dat de skoallen gau wer iepen kinne, dat we ús wer op in terras deljaan kinne, dat de kapper, de hoareka en ek de iishal wer iepen gean: "Want ik mis it riden ôfgryslik!" Mar ek dat "we wer gewoan sûnder mûlkapke de winkels yn kinne".