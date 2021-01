Doarpstún Warns wreidet út mei subsydzje fan de provinsje

De tún is foar eltsenien dy't meihelpe wol, fertelt de foarsitter fan de stichting dy't de tún beheart. "Het is met elkaar en voor elkaar. De gesprekken, de gezelligheid." De iene dei bist hjir hurd oan it wurk, sa seit er, de oare kear bist in heale dei yn de tún en sitst op in bankje mei-inoar te keuveljen.

Trochborduere

It jild fan de subsydzjes fan de provinsje wurdt dan ek goed brûkt. "Der moatte plantsjes kocht wurde, in gersmeaner, der moat fan alles komme. It wie earst efkes hikke, kin it wol, kin it net. Mei dit soarte subsydzjes binne wy fansels ûntsettend bliid. Dêr kinne wy even mei trochborduere."

It is ek in moaie wize om dochs it kontakt mei de mienskip te behâlden. De oardelmetermaatregel is yn de doarpstún nammentlik gjin probleem, fertelt Veenstra. "Je kinne hjir op ôfstân fan inoar wurkje, je hawwe de romte. Mar even sa goed kinne je kontakt mei-inoar hawwe, dat is wol hiel belangryk en hiel moai."