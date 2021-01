Ombudsman moat famylje helpe dy't by fersin jierrenlang stroom foar strjitlampen betelle

Dat koe om't op harren hiem by Rottum in transformatorhûske stiet dat gjin eigen hûsnûmer hie. Dat probleem is al yn 2015 oplost. Mar nimmen fielt him ferantwurdlik foar de kosten, dy't yntusken oprûn binne oant 360.000 euro. Neffens boargemaster Fred Veenstra hat gemeente De Fryske Marren neat ferkeard dien. Guon riedsfraksjes fine wol dat it gemeentebestjoer minskliker omgean moat mei sokke kwestjes.

De Ploegstra's sitte der hielendal trochhinne. Lies Ploegstra fynt dat de enerzjymaatskippij en de gemeente it goed útsykje moatte. "Wy wolle dat wy mei ús registraasje en ús papieren nei it gemeentehûs gean en dat sy harren papieren derneist lizze, dan is it yn in pear oeren oplost. En dan fergoeding. Wy steane derbûten, mar wy hawwe wol al sân jier ellinde."

Tiid foar in oplossing

Boargemaster Fred Veenstra fynt ek dat it tiid is om ta in oplossing te kommen. Hy hat mei it kolleezje it foarstel dien om de Ombudsman yn te skeakeljen. Dat is in proses dat de boarger yn gong sette moat. De Ombudsman kin dan bemiddelje tusken de partijen sûnder dat de emoasjes oprinne. De gemeente hat sels kontakt opnaam mei de Nationale Ombudsman om ûndersyk te dwaan op basis fan alle stikken. En sy hawwe alle meiwurking tasein.

"Ik sjoch wol de emoasjes by de famylje. Ik fyn dat it oplost wurde moat, want it achterfolget ús allegear", seit Veenstra. "Dêrom de aksje om no de Ombudsman yn te setten. Mar wy hawwe hjir te krijen mei ynwenners dy't in skeaclaim yntsjinne hawwe. Stel dat wy dat betelje, dan moatte wy as kolleezje wol in reden hawwe dat sy skea hawwe op basis fan aksjes fan de gemeente. Wy moatte oan de gemeenteried wol in grûn opjaan om de famylje jild oer te meitsjen en op dit momint is dat net oantoand."

De famylje Ploegstra lit witte dan mar it inisjatyf te nimmen foar dit ûnôfhinklik ûndersyk. Mooglik komt der dan in ein oan de langrinnende kwestje.