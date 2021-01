Ûnrêst oer Olympyske Spelen | Plysje sil strang hanthavenje

De Britske autoriteiten tinke deroer minsken te beteljen as se posityf teste op it coronafirus. It soe gean om in bedrach fan 500 pûn (562 euro). It plan moat minsken derta oansette in test dwaan te litten, as se klachten ha.

Der soene in protte minsken wêze dy't har no net teste litte, fanwege de finansjele gefolgen fan selsisolaasje. It plan wurdt troch in krante omskreaun as 'cash for covid'. De regearing soe ek beslute kinne om allinne minsken jild te jaan, dy't net fanút hûs wurkje kinne. Dat kostet minder.