Plysje sil strang hanthavenje; 2,3 miljoen Nederlanners beskerme tsjin corona

No't it kabinet besletten hat om it setten fan in twadde coronaprik nei seis wiken ta te stean yn stee fan trije, moat de faksinaasjekampanje rapper. Dêrfoar pleitet Ernst Kuipers, foarsitter fan it Landelijk Netwerk Acute Zorg, by Jinek.

Yn de faksinaasjestrategy wurdt no noch rekken hâlden mei it achterhâlden fan faksins foar de twadde prik dy't nedich is om sa goed as mooglik beskerme te wêzen tsjin it coronafirus, leit Kuipers út. Ek wurde de prikken oer in perioade útsmard sadat se oanslute by nije leverings fan de faksins. Mar dat moat wat him oanbelanget feroarje.

"Het is een beetje de situatie van nood breekt wet", seit Kuipers. "Je moet nu prikken." Neffens him lizze der op it stuit 400.000 faksins yn Nederlân klear om brûkt te wurden en kinne der yn in wike sa'n 125.000 minsken faksinearre wurde. Hy lit witte dat de GGD'en, dy't foar it grutste part ferantwurdlik binne foar it faksinearjen, dêrby eventueel help krije kinne fan de sikehûzen. Kuipers neamt it risiko dat minsken rinne troch de twadde prik út te stellen "allemaal maar relatief".