Bussen ride jûns troch | Supermerken ticht om 20:45 oere

It faksinearjen fan 85-plussers kin takom wike earder begjinne as pland. Lanlik is ôfpraat dat dêrfoar it Pfizer-faksin brûkt wurdt, dat foar soarchmeiwurkers bedoeld wie dy't noch gjin ôfspraak hiene. Dy groep krijt it Astrazenica-faksin, sadree't dat beskikber is.

It prikken fan de thúswenjende âlderein dy't mobyl is, bart by de GGD-faksinaasjelokaasje yn Ljouwert en jout fuortendaalks beskerming tsjin it coronafirus. De twadde prip krije sy net nei twa wiken, mar nei fiif wiken. Tsjin dy tiid is nei ferwachting wer in nije Pfizer-faksin beskikber. Hjirtroch binne safolle mooglik âlderein sa rap as mooglik beskerme.