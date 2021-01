"Britske fariant mooglik deadliker" | Alle Fryske húsdokters moarn faksinearre

De Britske fariant fan it coronafirus is mooglik deadliker as de eardere fariant. Dat hat premier Boris Johnson fan it Feriene Keninkryk sein, op basis fan ûndersyk fan de organisaasje dy't dêr firussen ûndersiket. It binne noch wol de earste resultaten fan it ûndersyk. Dat meldt de BBC.

"Njonken dat it him rapper ferspriedt, liket der no ek bewiis te wêzen dat de nije fariant deadliker is", seit Johnson. De belangrykste adviseur fan de Britske regearing oer dit ûnderwerp seit der wol by dat it bewiis oer de deadlikheid noch net hiel sterk is.