Alle Fryske húsdokters moarn faksinearre | Skoallen bliuwe wiken ticht

Alle Fryske húsdokters krije moarn in corona-faksinaasje yn it MCL yn Ljouwert. It is in grutte logistike operaasje foar it sikehûs omdat it giet om sawat fjouwerhûndert minsken.

Om njoggen oere moarns begjint it faksinearjen en der is in strak skema om sa folle mooglik op ien dei prikke te kinnen. Húsdokters dy't moarn net kinne, wurde moandeitemoarn faksinearre.