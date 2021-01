Yn ferhâlding fierwei de measte besmettingen yn Achtkarspelen

De measte positive testen binne de ôfrûne wike meld yn de gemeente Súdwest-Fryslân, yn totaal 232. Dat binne der goed 30 minder as in wike earder. Nei Súdwest-Fryslân, de grutste gemeente fan ús provinsje, komt Achtkarspelen, mei 205 besmettingen. As tredde komt Ljouwert mei 188.

Achtkarspelen tredde lanlik

Omrekkene nei it tal ynwenners binne fierwei de measte besmettingen yn Achtkarspelen: 735 op 100.000 minsken. Lanlik binne allinnich yn de gemeenten Westerwolde en Staphorst yn ferhâlding mear besmettingen.

Ferline wike wiene yn Achtkarspelen ek al in soad besmettingen, mar mei 423 op 100.000 ynwenners noch wol in stik minder as no. In wike lyn wiene der yn ferhâlding ek in soad besmettingen yn Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Yn dy gemeenten giet it no wat better.

Smellingerlân en Opsterlân

Nei Achtkarspelen binne yn ferhâlding de measte besmettingen yn Smellingerlân en Opsterlân: respektyflik 322 en 319 op 100.000 bewenners.