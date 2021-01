Ried Noardeast-Fryslân akkoart mei parkplannen Dokkum

De gemeenteried fan Noardeast-Fryslân hat ynstimd mei de plannen foar it Harddraverspark en it Tolhuispark yn Dokkum. De tennisferiening ferhuzet nei it Tolhuispark en it Harddraverspark wurdt in rekreatyf stedspark. In earste skatting fan de kosten komt út op sa'n njoggen miljoen euro. De gemeente is wiis mei it ynstimmen, omdat der al jierren praat is oer de plannen.