Nij 'brûsplak' op De Jouwer wurdt nijbou of komt by sporthal De Stuit

Opsjes: by sporthal De Stuit of Swimfun

Der binne fjouwer mooglikheden by sporthal De Stuit. Mear as de helte fan de sporthal bestiet út de turnhal. De rest fan de romte soe brûkt wurde kinne foar it nije brûsplak, dat is de earste opsje. Der wurdt ek oppere om de turnhal binnen de sporthal in oar plak te jaan, sa't de romte foar it brûsplak mear ien gehiel wurde kin.

It tredde plan is om de turnhal te ferhúzjen nei in nij te bouwen turnhal by Swimfun. Wat ek noch kin is it slopen fan sporthal De Stuit en hjir in nagelnij gebou del te setten foar alle funksjes.

Syktocht

In spesjale projektgroep is al in skoft dwaande om yn gearwurking mei ferieningen in konkreet plan te meitsjen foar in brûsplak, dêr't romte wêze moat foar alle ferieningen. Begjin 2020 is der in draachflakûndersyk dien mei de fraach wat ferieningen nedich hawwe. Hjir is ûnder oaren út kaam dat der yn totaal sa'n 1.650 kante meter nedich is om alle organisaasjes in plak te jaan: fan de toaniel- en muzykferieningen oant kofjedrinkklups of de bridgeklup.

"Wy sykje in plak dêr't minsken inoar treffe kinne en harren hobby útoefenje kinne, in plak dêr't de mienskip field wurdt, dat is der no net", sa seit Tjitske Stegenga fan de projektgroep.