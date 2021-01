Namme fan De Swarte Haan moat op syn Biltsk op de nije trein, fynt FNP

Der wie al beswier makke tsjin it Nederlânske namme Zwarte Haan, mar in kommisje fan Noardlike ûndernimmers en bestjoerder hat dat beswier njonken har dellein. De FNP yn Waadhoeke is it dêr net mei iens. Oare nije nammen binne yn it Frysk en dan soe it Biltske (De) Swarte Haan dêr goed tusken passe. De gemeente moat dêr mei Arriva en de provinsje oer prate, fynt de FNP.

FNP-wurdfierder Gea Iedema seit der oer: "Der is gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as 't Bildt. 't Is de taal dat maakt 't ferskil. Wat soe it no moai wêze at dat better foar it foutljocht brocht wurde kin."