Brânwacht ynset by stoarmskea tankstasjon oan de A7 by Haskerhoarne

De wyn hellet bytiden flink oan yn ús provinsje en dat soarget foar stoarmskea. De brânwacht fan De Jouwer hat oan it begjin fan de middei drok dwaande west mei in oerkaping by in tankstasjon. It ôfdak by it tankstasjon De Horne oan de A7 by Haskerhoarne dêr't de benzinepompen ûnder stean, wie troch de hurde wyn losrekke.