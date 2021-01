Evert Jan van Nijen nije direkteur Circulair Friesland

Neffens Van Nijen is Circulair Friesland in unike regionale gearwurking tusken ûndernimmers, oerheden, maatskiplike organisaasjes en ûnderwiis. "Yn Fryslân sjogge wy no al bysûndere sirkulêre projekten mei tank oan inisjatyf, kennis en ûndernimmerskip fan de leden fan de feriening. It wurket dus," seit hy.

Van Nijen krijt de opdracht om de kommende jierren yn gearwurking mei leden en bestjoer konkrete projekten fan de grûn te tillen. Dy moatte helpe om yn Fryslân in sterke sirkulêre ekonomy hannen en fuotten te jaan.

Nije projekten fine

De nije direkteur jout syn foargonger in komplimint. "De ris al in soad wurk dien. De útdaging foar my is aanst nije projekten fine mei ynfloed. Yn de earste moannen sjoch ik wat ik trochsette kin, dêrnei wol ik sels nije projekten opsette. En de leden kennen leare, dat is it fûnemint fan de feriening."

"Myn oertsjûging is dat der in grutte opjefte leit foar de kommende jierren, dat moatte wy sa goed mooglik opfange. Neffens my moat der mear yn de regio barre. Lanlik is te grut, lokaal is te lyts." Van Nijen seit dat it jild by inisjatyfnimmers wei komme moat. "De keunst is om dat te kombinearjen mei jild dat beskikber komt út Brussel en Den Haag."