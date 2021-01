Brúne float ûnder druk: "Ik doar net te sizzen hoe lang we wachtsje kinne"

Van Berkel besiket kosten te besparjen troch allinnich it heechst needsaaklike ûnderhald te dwaan. "Potten farve hast ek net om 'e nocht, dus dêr wachtsje ik mar efkes mei. Mar ik ha wol kosten foar allegear sertifikaten dy't ik helje moat." Wannear't in skipper syn sertifikaat kwytrekket, wit ek Alexander Norden fan de Dageraad, is it dien. Foar skipper, mar ek foar it skip. "Wanneer je daarna weer wil gaan varen, wordt je gezien als nieuw schip. Dan moet je ook aan de eisen voor nieuwe schepen voldoen. Dat is bij deze oude schepen onwerkbaar, dat kan gewoon niet."

It kin hast net oars as dat de brúne float it kommende jier lytser wurdt. Mar foar Jantine van Berkel fan de Zwarte Valk is it noch net safier. "Ik bin in posityf minsk. Ik kin my net yntinke dat it hijr foar my ophâldt. Ik gean striedend ten ûnder tink ik dan mar..."