Fjouwer wikselingen yn opstelling Cambuur: Breij mei wer 'stieren'

Ien fan de spilers dy't wer in kâns krijt yn de basis is dus Michael Breij. Dat komt op in goed momint, want de oanfallende middenfjilder siet wat yn in dipke, nei't er yn desimber syn basisplak kwyt rekke. Fan 'e wike hat er mei De Jong om tafel sitten. "Na Jong PSV en Telstar werd ik eruit gehaald, omdat ik wat minder presteerde. Dan ga je toch nadenken over wat er fout ging. Dat zag je ook in de trainingen. Dus ik heb gevraagd naar mijn positie, omdat ik op het middenveld en in de aanval word gebruikt. Ik ben nu wel over het dipje heen hoor", laket Breij.

'Stieren'

De Jong hat Breij in spesjale opdracht jûn. "De trainer heeft me als opdracht meegegeven dat ik moet gaan 'stieren', zoals ik dat altijd noem. Dat betekent gas geven, energie aan het team geven, voorzetten geven en schieten. Ik krijg ook vaak appjes met 'succes met stieren'." De Jong is bekend mei de útdrukking: "Dy koe ik. Dat is hoe't se tsjin him dogge. It is in mantsje. Fan 'e wike wie er oan it coachen, mar hy wit net iens wat er seit. Sa drok is er dwaande mei druk sette en goed fuotbalje. It is in hiel prettich jonkje."