Hea! Ferslaafd oan kuierjen

Je kinne Jan Brinksma fan De Jouwer eins wol kuierferslaafd neame. As er in skoft net kuiere hat, kriget er der suver in min sin fan. Meardere kearen yn de wike makket de Jouster flinke kuiertochten. De Vierdaagse fan Nijmegen en de Fryske kuieralvestêdetocht binne foar him dan ek fêste prik. Dat ferline jier net ien grut rinevenemint trochgie, is him min nei it sin. Brinksma hopet wat dat oanbelanget op bettere tiden.