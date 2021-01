Gjin útwei mear sjen troch coronamaatregels: "Alles viel weg voor Alisa"

It wiene swiere wiken op It Hearrenfean, "Elke dag vertelden we haar dat het leven het waard was om te leven. Dat ze mooi en intelligent was, dat we nog leuke dingen zouden gaan doen. Maar elke keer weer voelde ik dat het niet meer bij haar binnenkwam. Haar blik was leeg. Ze wilde dood, zei Alisa."

Yn de nacht fan 12 op 13 jannewaris is Alisa ûnrêstich, geregeld stapt se fan bêd en dan der wer op. Moarns betiid docht se de klean oan en fertelt thús dat se efkes te kuierjen wol. "Even later schrokken we van sirenes. In de loop van de ochtend belde een politieman aan. Toen wisten we genoeg."