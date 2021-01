Schulting wol allinne goud op EK, Knegt en De Laat geane foar de prizen

Sûnt it ôfrûne wykein is de Nederlânske shorttrackploech yn Poalen, mar der op út kin net. "We meie net bûten de hikke fan it hotel komme", fertelt Knegt. Boppedat leit der in grutte laach snie en wie de temperatuer de lêste dagen behoarlik ûnder nul. Gjin waar om der op út te gean. Dochs fermakket Knegt him wol. "Ik bin wol wat dinkjes oan it útfinen."

Sa is er dwaande mei blokken om redens te slypjen. "Dy programmaatsjes moatte je allegear skriuwe, dus dy skriuw ik hjir yn it hotel. As ik aansen thúskom, kin ik it mei in usb-stickje sa yn de masine drukke. Ik ha hjir safolle tiid, ik rin de rigels wol tritich kear nei, dus flaters sille der net ynstean tink ik", laket Knegt.

Itzhak de Laat

Einliks wer talibje nei in grut titeltoernoai. It befalt Itzhak de Laat wol. "Ik vind het zeker fijn dat we weer in een wedstrijdsetting zitten. Een week in een hotel, niets te doen hebben en naar een wedstrijd toeleven. Ik merk dat ik daar fit van word", sa seit de Ljouwerter, dy't tinkt dat er der goed foar stiet.