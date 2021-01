Organisaasjes roppe op ta rappere syktocht nei oplossingen klimaatproblemen kustgebiet

De oprop is in inisjatyf fan it Wereld Natuur Fonds en wurdt ûnderskreaun troch ûnder oare It Fryske Gea, LTO Noord, de Waddenvereniging, de Friese Milieu Federatie en Holwerd aan Zee, mar ek troch organisaasjes yn Grinslân, Drinte en Seelân. De bedoeling is dat alle lanlike inisjativen byinoar brocht wurde, sadat der fan elkoar leard wurde kin.

Yn Fryslân wurdt al langer wurke oan it meigroeie litten fan kwelders mei de seespegelstiging, en by de werynrjochting fan it dykfak tusken Koehoal en Lauwerseach wurdt ek sjoen nei nije oplossingen. Yn de lânbougebieten is it sâltich wurden no al in aktueel probleem en de natuer yn it Waad buorket achterút yn stee fan foarút. Dizze problemen en mear moatte oplost wurde mei mear as allinnich hegere diken.

Strategy

Bas Roels fan it Wereld Natuur Fonds die dizze oprop woansdei op in online klimaat sympoasium yn Grins, oan ûnder oare deltakommissaris Peter Glas. It iepeningswurd op it sympoasium kaam fan minister Carola Schouten fan Lânbou, Natuer en Fiskerij.

Oan de ein fan dizze saneamde 'klimaatadapsjewike' wurdt ek in strategy foar de wize wêrop't de kust meibewege kin mei it feroarjende klimaat oanbean oan minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. Dêryn wurde trije wichtige opjeften beneamd: feilichheid, it maksimaal brûken fan swiet wetter en it tsjingean fan de efterútgong fan it bioferskaat.