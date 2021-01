Nei sneon jûnsklok 21.00-04.30 oere | Faksinaasje húsdokters set útein

De druk yn de sikehuzen yn it noarden is wat minder wurden, no't it tal coronabesmettingen wat weromrint. Dat seit it Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Dy organisaasje hâldt de situaasje yn de sikehuzen by.

Dat de druk wat minder wurdt, jout romte om te sjen oft de reguliere soarch stadichoan wer opskaald wurde kin, seit it soarchnetwurk. Dat hâldt wol in slach om de earm mei it each op de Britske fariant fan it coronafirus en de fersprieding dêrfan yn it noarden. De GGD-Fryslân lit dêr op dit stuit ûndersyk nei dwaan.