Jûnsklok smyt in protte fragen op | Twadde Keamer debattearret oer mooglike ynfiering

Yn dit liveblog melde we de hiele dei it lêste nijs oer it coronafirus yn Fryslân. Hjoed wurdt der yn de Twadde Keamer praat oer de jûnsklok dy't it kabinet yn in parsekonferinsje oankundige hat. As de Keamer akkoart giet, soe it fan sneontejûn ôf ferbean wêze om tusken 20.30 en 04.30 oere op strjitte te wêzen.

Op de radio ha we rom omtinken foar de gefolgen fan de jûnsklok. In gedrachspsycholooch warskôget yn it programma Fryslân fan 'e moarn dat de druk binnen in húshâlding troch alle beheinings bot tanimme kin. Ferslachjouwer Ronnie Porte hat op strjitte west, om te sjen wa't der nei healwei njoggenen noch bûten wie. En Jacob Stelwagen hat praat mei minsken út de hoareka, fan it bedriuwslibben en fan sportferienings. Ien ding is wis, seit er: der is noch in soad ûndúdlik oer de jûnsklok.

It liveblog fan woansdei 20 jannewaris is hjir werom te finen.