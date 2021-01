GGD'en fiere testkapasiteit op | Faksinaasje húsdokters set freed útein

It kabinet giet noch in kear ta de bûse om bedriuwen troch de coronakrisis te helpen. Ek komt der in spesjale regeling foar startende ûndernimmers. It sil yn totaal om sa'n 4,5 miljard euro gean. Dat bedrach komt boppe-op de miljardestipe dy't al earder tasein is.

Sa kinne ûndernimmers tenei yn alle gefallen 80 prosint fan de fêste lêsten fergoede krije, wannear't it omsetferlies 100 prosint is. Op it stuit is dat noch 70 prosint. Ek by in lytser omsetferlies kinne bedriuwen mear fergoeding krije en komme der mear ûndernimmingen yn oanmerking foar fergoedingen.

Startende ûndernimmers

De spesjale regeling foar starters sil nei alle gedachten yn april úteinsette. Dy regeling is te fergelykjen mei de foarneamde temjittekomming. Dêr wie al earder om frege, mar it die bliken lestich yn inoar te sitten. Undernimmers dy't krekt foar de coronakrisis begûn binne mei harren bedriuw, hawwe faak gjin 'normale' moannen draaid, en oare regelingen binne krekt basearre op it omsetferlies oangeande dy 'normale' moannen.

Foar de startende ûndernimmers wurdt no it tredde fearnsjier fan 2020 as referinsje brûkt.