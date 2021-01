De jûnsklok is sa goed as wis. Dat kundigen premier Rutte en minister De Jonge woansdeitemiddei oan op de parsekonferinsje. Ek meie minsken noch mar ien persoan thús ûntfange en is der minder fleanferkear. Yn ús útstjoering fan Fryslân Hjoed mear oer de nije maatregels en de gefolgen hjirfan.

Besjoch de útstjoering hjirûnder: