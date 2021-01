Jûnsklok fan 20.30 oant 04.30 oere: dizze maatregels wol it kabinet ynfiere

'Jûnsklok helpt it bêst'

It kabinet woe dat jûnsklok freed yngiet, mar earst moat de Twadde Keamer it deroer iens wêze. Dy prate dêr tongersdei oer. De jûnsklok komt der net earder as sneontejûn.

It Outbreak Management Team (OMT), dat it kabinet advisearret oer de corona-oanpak, tinkt dat in jûnsklok liede kin ta in relevante delgong fan it tal coronagefallen begjin febrewaris. Der binne gjin oare maatregels dy't like bot helpe, seit it OMT, útsein as elkenien elk momint fan de dei thús bliuwe moat.

Neffens it OMT giet it R-getal (dat oanjout hoefolle minsken besmet wurde troch 1 persoan) mei 8 oant 13 prosint omleech troch in jûnsklok. Se basearje har op Frankryk.

Mear maatregels

It kabinet wol ek dat minsken minder gasten thús ûntfange: maksimaal ien gast deis. Dat wienen twa.

By útfearten meie mei yngong fan moandei 25 jannewaris noch maksimaal 50 minsken wêze. Dat wienen maksimaal 100.

Fierder moatte reizgers út lannen mei in heech risiko nei Nederlân in sneltest dwaan. Der komt ek in karantêneplicht fan tsien dagen, yn stee fan in advys. Dêr wurdt ek op kontrolearre. Salang't dat noch net regele is, komt der in fleanferbod foar reizgers út it Feriene Keninkryk, Súd-Afrika en hiel Súd-Amearika.