Nasjonaal foarlêsmoarnsbrochje online en op It Hearrenfean yn sân talen

It foarlêsmoarnsbrochje op de Sint Jozefskoalle is wol efkes oars as by oare skoallen. En dat hat alles te krijen mei it grutte ferskaat oan nasjonaliteiten dy't se hawwe op de skoalle. Flapper: "Ik geloof dat er wel 16 of 17 verschillende talen worden gesproken bij onze kinderen thuis en daar moesten we in dit project wel rekening mee houden. De ouders moeten wel kunnen voorlezen en dat gaat in het Nederlands gewoon niet zo makkelijk."

En dus ha se der by de Sint Jozefskoalle foar keazen om it boekje dat by it Nationaal Voorleesontbijt heart oer te setten yn sân ferskillende talen. "Het Nederlands krijgen de kinderen hier op school wel mee, maar zo kunnen de kinderen thuis ook voorgelezen worden."