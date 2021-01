Parsekonferinsje oer mooglike jûnsklok fan 'e middei live by Omrop Fryslân

Nei alle gedachten kundigje Rutte en De Jonge fan 'e middei oan dat der in jûnsklok komt. Sa't it no liket giet de jûnsklok takom freed yn. Dy soe dan jilde fan 20.30 oant 4.30 oere en bliuwt mooglik fan krêft oant 9 febrewaris. Dan rint ek de lockdown dêr't we no yn sitte ôf.

Fierder mei der thús noch mar ien gast ûntfongen wurde yn stee fan twa. Ek komt der in fleanferbod foar it Feriene Keninkryk en Súd-Afrika.

De ekstra maatregels komme op in momint dat de coronabesmettings wer ôf lykje te nimmen. Se soene lykwols nedich wêze om de tige besmetlike mutaasje fan it coronafirus, de Britske fariant, in halt ta te roppen.