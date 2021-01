Steatefraksje FvD falt útelkoar: fraksjefoarsitter Goudzwaard giet nei JA21

JA21 is lanlik de partij fan Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Goudzwaard stiet op plak 4 fan de kandidatelist foar de Twadde Keamerferkiezingen.

Earder sei Goudzwaard dat de âld-FvD'ers sykje soenen nei in wurksume foarm foar de fraksje. Dat Erwin Jousma weromgien is nei de nasjonale fraksje fan Forum voor Democratie, soarget net foar twaspjalt yn de Steaten, sei Goudzwaard oardel wike lyn noch yn It Polytburo. "We ha altyd moai gearwurke en we sjogge genôch oanknopingspunten om mei-inoar troch te wurkjen. It ferkiezingsprogramma fan Forum voor Democratie is yn de basis goed." Hjoed hat bliken dien dat dy gearwurking dochs net 'duorsum konstruktyf' wie.