Slachtoffer bystânsaffêre Hearrenfean frustrearre nei gearkomste gemeente

Dy mem, Minkie Brandsma. seit dat har dochter sels de boadskippen betelle. De gemeente sjocht de boadskippen as 'struktureel jild om yn it libbensûnderhâld te foarsjen'. "Dêr is de bystân foar bedoeld en dus moat de gemeente dat jild neffens de wet weromfreegje as dy minsken it al krije", sei wethâlder Hedwich Rinkes yn in spesjale gearkomste fan de gemeente.

Minkie Brandsma die har ferhaal nei't in frou yn de gemeente Wijdemeren yn Noard-Hollân earder nei bûten kaam. Sy moast ek tûzenen euro's werombetelje. "Doe't it doedestiids dreech gong mei myn dochter, ha wy har holpen. Sy koe alle dagen by ús ite en dan kocht sy de boadskippen foar ús en foar harsels, ek om har maatskiplik wat yn beweging te hâlden. Dy boadskippen betelle se sels en wy betellen har letter de boadskippen dy't foar ús bedoeld wiene werom, want dat wie ús iten. Sa ha wy dat jierren dien."

Wethâlder wiist nei de wet

Mar neffens de gemeente mei dat net. Wethâlder Rinkes wiist nei de wet: "De partisipaasjewet stelt dat it jild foar libbensûnderhâld is. Yn dy wet is fêststeld wat dêrûnder falt, sa as hier en iten en drinken. Wannear't in persoan struktureel jild krijt fan in oar om dit diel te beteljen, hoecht dit diel dus net troch de bystân betelle te wurden. Dan moat de gemeente dat jild wetlik ynhâlde. Dat dogge we net samar, mar altyd nei in petear. Der folget altyd in perioade fan respyt wêryn't de ynwenner noch de flater herstelle kin. We fiere de wet mei de holle en it hert út."