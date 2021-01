Wachtsje op strangere maatregels út Den Haag | GGD warskôget foar prikoplichters

It Outbreak Management Team (OMT) ferwachtet dat in jûnsklok in posityf effekt hat op de ôfname fan it tal coronabesmettingen, benammen ûnder jongerein. Dat stiet yn it nijste advys fan de eksperts oan it kabinet.

It OMT advisearret in jûnsklok fan 20.00 of 21.00 oere oant 5.00 oere. Se jouwe ek it advys om noch mar ien gast te ûntfangen deis. Dat wienen twa. It kabinet bepraat it advys fan 'e moarn.

Oan it begjin fan de middei wurdt op in parsekonferinsje mear dúdlik oer de maatregels. Dêrnei wurdt de Twadde Keamer byprate.