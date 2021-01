Rutte oer jûnsklok: "Niemand wil het, maar het levert veel op"

De jûnsklok dy't freed yngean moat, is neffens advokaat Bart Canoy "echt een unieke situatie". Sûnt de Twadde Wrâldoarloch hat der net mear in jûnsklok west, en dy waard doe ek net fia in demokratysk proses ynfierd. "Hoe moet je dat doen en waar moet het aan voldoen, dat is dezer dagen aan de orde."

Neffens Canoy hoecht it kabinet eins net earst tastimming te freegjen oan it parlemint foar de jûnsklok. "Maar dit is zo ingrijpend dat het kabinet het alleen wil doordrukken als er een meerderheid is bij het parlement. Het is dus een kwestie van fatsoen."

Demissjonêr

Dat it kabinet ôfrûne wike fallen is, spilet ek mei. "Rutte zegt dat dat niet de reden is dat hij het parlement achter zich wil hebben, maar ik denk wel degelijk dat het demissionaire van het kabinet een rol speelt. Zij willen een grote beslissingen nemen zonder zich gesteund te voelen door een meerderheid."

Dat minsken aanst noch mar ien persoan thús ûntfange meie, giet net fia it parlemint. "Ik denk omdat dat toch minder ingrijpend is. Het is niet te controleren en als het niet te controleren is, moet je het verpakken in een dringend advies."